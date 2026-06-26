Confirman programación de las semifinales de la Copa de la Liga: ¿chocarán con los duelos del Mundial 2026?

Este viernes, la ANFP confirmó la programación de las semifinales de la Copa de la Liga, instancia que disputarán Coquimbo Unido, O’Higgins, Ñublense y Unión La Calera.

Esta fase del torneo, que incluye partidos de ida y vuelta, se llevará a cabo entre el miércoles 8 de julio y el domingo 12 del mismo mes.

Semifinales de la Copa de la Liga: fechas y horas confirmadas

Llaves de ida

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | miércoles 8 de julio | 19:00 horas | Estadio Nicolás Chahuán

Ñublense vs. O’Higgins | jueves 9 de julio | 19:00 horas | Estadio Nelson Oyarzún

Llaves de vuelta

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | domingo 12 de julio | 15:00 horas | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

O’Higgins vs. Ñublense | domingo 12 de julio | 20:00 horas | Estadio El Teniente

¿Las semifinales de la Copa de la Liga chocarán con los duelos del Mundial 2026?

Las semifinales de la Copa de la Liga se jugarán durante la misma semana que los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, no habrá choque de horarios.

Los cuartos de final del Mundial se disputarán los días 9, 10 y 11 de julio. El partido del miércoles 9 está programado para las 16:00 horas, mientras que ese mismo día el duelo entre Ñublense y O’Higgins comenzará a las 19:00 horas.