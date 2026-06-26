;

Confirman programación de las semifinales de la Copa de la Liga: ¿chocarán con los duelos del Mundial 2026?

La ANFP dio a conocer las fechas y los horarios de las llaves que disputarán Unión La Calera, Coquimbo Unido, O’Higgins y Ñublense.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes, la ANFP confirmó la programación de las semifinales de la Copa de la Liga, instancia que disputarán Coquimbo Unido, O’Higgins, Ñublense y Unión La Calera.

Esta fase del torneo, que incluye partidos de ida y vuelta, se llevará a cabo entre el miércoles 8 de julio y el domingo 12 del mismo mes.

Semifinales de la Copa de la Liga: fechas y horas confirmadas

Llaves de ida

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | miércoles 8 de julio | 19:00 horas | Estadio Nicolás Chahuán

Ñublense vs. O’Higgins | jueves 9 de julio | 19:00 horas | Estadio Nelson Oyarzún

Llaves de vuelta

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | domingo 12 de julio | 15:00 horas | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

O’Higgins vs. Ñublense | domingo 12 de julio | 20:00 horas | Estadio El Teniente

¿Las semifinales de la Copa de la Liga chocarán con los duelos del Mundial 2026?

Las semifinales de la Copa de la Liga se jugarán durante la misma semana que los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, no habrá choque de horarios.

Los cuartos de final del Mundial se disputarán los días 9, 10 y 11 de julio. El partido del miércoles 9 está programado para las 16:00 horas, mientras que ese mismo día el duelo entre Ñublense y O’Higgins comenzará a las 19:00 horas.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad