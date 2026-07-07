Video muestra la impactante caída de un árbol en medio de las intensas lluvias que afectan a Valdivia

Las intensas lluvias que afectan a la zona sur del país ya generan estragos. En Valdivia, un registro captó el momento en que un árbol se desprendió y cayó por una ladera.

El fenómeno está asociado a un río atmosférico que afecta principalmente a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo.

En el caso de Valdivia, el pronóstico contempla entre 100 y 130 milímetros de lluvia durante la jornada, situación que ya ha provocado diversas emergencias.

Entre las principales afectaciones se encuentran cortes de calles y rutas, además de deslizamientos de barro y desprendimiento de material en distintos sectores de la ciudad.

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra la fuerza del temporal y el instante exacto en que el árbol se desploma por la ladera, reflejando los efectos que está dejando el sistema frontal.