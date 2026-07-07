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Video muestra la impactante caída de un árbol en medio de las intensas lluvias que afectan a Valdivia

El registro evidencia la fuerza del sistema frontal que afectan al sur del país.

Javiera Rivera

Video muestra la impactante caída de un árbol en medio de las intensas lluvias que afectan a Valdivia

Las intensas lluvias que afectan a la zona sur del país ya generan estragos. En Valdivia, un registro captó el momento en que un árbol se desprendió y cayó por una ladera.

El fenómeno está asociado a un río atmosférico que afecta principalmente a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo.

En el caso de Valdivia, el pronóstico contempla entre 100 y 130 milímetros de lluvia durante la jornada, situación que ya ha provocado diversas emergencias.

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Entre las principales afectaciones se encuentran cortes de calles y rutas, además de deslizamientos de barro y desprendimiento de material en distintos sectores de la ciudad.

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra la fuerza del temporal y el instante exacto en que el árbol se desploma por la ladera, reflejando los efectos que está dejando el sistema frontal.

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