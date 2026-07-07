VIDEO. “¡Seguí leyendo!“: la curiosa cábala de un grupo de amigos argentinos que hicieron pública durante el Mundial 2026
Un grupo de amigos se volvió viral en redes sociales tras compartir el momento en que uno de ellos leía la Biblia como cábala para que su selección venciera a Egipto. En el video se observa cómo, mientras realizaba la lectura, Enzo Fernández marcó el definitivo 3-2 que selló la victoria de Argentina.
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