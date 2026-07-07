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Sindicatos del fútbol chileno denuncian que sobre el 40% de jugadores extranjeros están en el país sin autorización para trabajar

SIFUP y ANJUFF aseguraron que la situación ha sido vista como un mero problema administrativo por parte de las autoridades.

Carlos Madariaga

Sindicatos del fútbol chileno denuncian que sobre el 40% de jugadores extranjeros están en el país sin autorización para trabajar

Sindicatos del fútbol chileno denuncian que sobre el 40% de jugadores extranjeros están en el país sin autorización para trabajar / Daniel Pino/UnoNoticias

Durante las últimas semanas se dio a conocer, por parte del medio La Hora de King Kong, respecto a irregularidades en torno a la situación migratoria de los jugadores extranjeros de Deportes La Serena.

Esto pues se planteó que ninguno de ellos estaba en el país con visa de trabajo y que permanecían solo con visa de turista.

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Dicha situación encendió las alertas en los sindicatos del fútbol chileno, lo que encontró una contundente respuesta por parte del SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales) y la ANJUFF (Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino).

En un comunicado conjunto de ambas orgánicas, se estableció que, de los 267 futbolistas extranjeros/as registrados/as en el fútbol profesional chileno, 114 no registran autorización vigente para trabajar, lo que representa un 42,7% del total.

“Esta situación genera dificultades concretas para realizar trámites esenciales, acceder a prestaciones de salud, gestionar cotizaciones, abrir cuentas bancarias y ejercer derechos laborales con normalidad”, resaltaron.

“Esta realidad no puede seguir siendo tratada como un mero problema administrativo. Los clubes tienen la responsabilidad de colaborar activamente en los procesos de regularización y la ANFP debe velar por el cumplimiento de la normativa aplicable. Ambas organizaciones ya activaron un trabajo especializado en materia migratoria y han expuesto esta problemática a las autoridades competentes, buscando soluciones concretas para los y las futbolistas afectados”, concluyeron al dar a conocer la compleja situación de los jugadores extranjeros en Chile.

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