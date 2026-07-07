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Terremoto en Deportes Limache: ANFP le aplica una dura sanción que afectará a su futuro

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina confirmó el castigo al cuadro “tomatero”, que ya prepara una apelación.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

El mercado de transferencias está más que activo en el fútbol chileno, donde uno de los clubes que más se ha movido para reforzar su plantel es Deportes Limache, aunque ahora el elenco “tomatero” acaba de sufrir una fuerte sanción desde la ANFP.

Según información de ADN Deportes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina del ente rector ha decidido castigar al cuadro de la Región de Valparaíso con la inhibición para fichar jugadores.

Esta sanción se enmarca en la denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, que detectó que Deportes Limache superó el límite del 70% de gasto financiero permitido en relación con los ingresos promedio obtenidos durante las últimas tres temporadas (2023-2025).

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El elenco “cervecero” habría excedido en un 14,1% el gasto destinado al plantel profesional masculino, situación que llevó a la UCF a denunciar al club. Como consecuencia, fue sancionado con la prohibición de inscribir futbolistas para el primer equipo.

Eso sí, el castigo recién se hará efectivo en el próximo mercado de fichajes, es decir, en enero de 2027. Por lo tanto, los jugadores que el club incorporó para el segundo semestre de la presente temporada sí podrán ser inscritos y disputar partidos.

Sin embargo, ADN Deportes pudo saber que Deportes Limache apelará a esta sanción este miércoles ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

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