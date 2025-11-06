Nueva exhumación en La Serena revela errores en identificación de víctimas de la Caravana de la Muerte: “Esta nueva diligencia nos remueve todo”

Nueva exhumación de víctimas de la Caravana de la Muerte / Foto pjud.cl

El ministro en visita de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, encabezó una nueva exhumación en el cementerio municipal de Salamanca, en el marco de las investigaciones por la Caravana de la Muerte.

La diligencia busca corregir errores cometidos en 1998, cuando se entregaron restos cruzados tras la exhumación de la fosa común del cementerio de La Serena.

En esta oportunidad se retiraron los restos identificados como Víctor Escobar Astudillo, aunque las pericias recientes indican que no le corresponden.

“Se estableció que los restos de Víctor Escobar estaban erróneamente identificados. Ahora se enviaron al Servicio Médico Legal para análisis antropológico y genético”, explicó el ministro Troncoso, quien detalló que ya cuentan con perfiles de ADN de 14 de las 15 familias de las víctimas.

“Esta nueva diligencia nos remueve todo”

Familiares de ejecutados políticos presenciaron la diligencia, marcada por la incertidumbre tras más de cinco décadas de espera.

“Nos aseguraron que los restos de nuestro hermano eran los correctos. Creímos que descansaba en paz. Esta nueva diligencia nos remueve todo”, dijo Pedro Villalobos Astudillo, hermano de la víctima.

El proceso forma parte del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno, que involucra al Servicio Médico Legal, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Programa PRAIS, encargados de acompañar a las familias durante las investigaciones.