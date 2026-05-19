Impuestos impagos y pagos sin firma: Los hallazgos que complican a la Municipalidad de San Pablo

Un profundo descalabro administrativo y financiero en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Municipalidad de San Pablo quedó al descubierto tras la publicación del Informe Final N°20 de 2026 de la Contraloría Regional de Los Lagos. La fiscalización arrojó graves incumplimientos legales, entre los que destaca una millonaria deuda previsional y tributaria, además de un daño patrimonial directo provocado por la gestión de la entidad edilicia.

Ante este escenario, el ente contralor anunció que remitirá los antecedentes directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) debido al no pago del impuesto único y la retención de honorarios de los trabajadores del departamento. Asimismo, la Contraloría iniciará un juicio de cuentas para exigir la restitución de los fondos públicos perdidos por negligencia administrativa.

Deuda previsional y daño al patrimonio municipal

La auditoría estableció que, al 31 de diciembre de 2024, el DAEM de San Pablo acumulaba una deuda previsional de $862.335.954, vulnerando los derechos laborales de sus colaboradores. Junto con ello, los fiscalizadores detectaron que el pago de las cotizaciones de seguridad social se realizó de manera extemporánea.

Esta tardanza generó un daño patrimonial de $28.250.224 debido al desembolso extra en multas, intereses y reajustes. A esto se suma el hallazgo de $1.793.577 en intereses por consumo de energía eléctrica que fueron cancelados utilizando recursos destinados a subvenciones educacionales. Por ambas cifras, la Contraloría formulará una demanda civil ante el Juzgado de Cuentas del organismo.

Evasión tributaria y desorden presupuestario

La revisión de las cuentas municipales también develó que la casa edilicia mantenía impagos los compromisos tributarios de sus trabajadores a honorarios por un monto de $136.202.728. La alcaldía tendrá un plazo fatal de 30 días hábiles para presentar un cronograma de trabajo estricto que permita regularizar el pago de esta deuda con el fisco.

El informe de la Contraloría describe además otras irregularidades que evidencian la falta de control interno:

Pagos sin autorización: Se detectaron 7 erogaciones por un total de $40.707.619 cuyos decretos carecían de las firmas y autorizaciones correspondientes.

Se detectaron 7 erogaciones por un total de cuyos decretos carecían de las firmas y autorizaciones correspondientes. Déficit de arrastre: 96 documentos tributarios emitidos en 2024 (por más de $65 millones) fueron cargados al presupuesto de 2025, disfrazando el gasto real del periodo.

96 documentos tributarios emitidos en 2024 (por más de $65 millones) fueron cargados al presupuesto de 2025, disfrazando el gasto real del periodo. Caja en rojo: El DAEM presentó saldos iniciales de caja negativos y desfinanciados, registrando un déficit de $961.982.586 en 2024, el cual escaló de manera alarmante a $1.336.557.152 para el inicio del año 2025.

La Municipalidad de San Pablo deberá reestructurar de manera obligatoria sus procedimientos contables para garantizar que los servicios sean registrados en el periodo correspondiente y que ningún acto administrativo se ejecute sin la validación formal de la autoridad comunal, debiendo reportar sus avances de manera periódica al órgano fiscalizador.