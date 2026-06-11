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En el Juzgado de Garantía de Illapel se llevó a cabo la primera jornada de formalización contra una organización criminal dedicada a diversos delitos graves.

En total, la investigación apunta a 16 personas formalizadas, entre las que se encuentran cinco funcionarios activos de Gendarmería de Chile.

Durante esta primera sesión, el tribunal resolvió las medidas cautelares de las primeras cinco personas civiles imputadas en la causa:

Tres mujeres (Cómplices de asociación ilícita y tráfico de drogas): Dos de ellas también imputadas por lavado de activos. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional .

Dos de ellas también imputadas por lavado de activos. Quedaron con . Una mujer (Porte de municiones): Quedó con la medida de firma mensual y arraigo nacional .

Quedó con la medida de . Un hombre (Microtráfico de drogas): Deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El abogado defensor de siete de los involucrados, Carlo Silva, se refirió al complejo escenario judicial que enfrentan sus representados.

Fiscalía exige prisión preventiva para los restantes 11 imputados

La tensión de la audiencia se trasladará a la jornada de mañana, donde el Ministerio Público solicitará formalmente la prisión preventiva para los otros 11 imputados, grupo que incluye a los cinco miembros de Gendarmería.

El detalle de los cargos contra los uniformados es el siguiente:

4 gendarmes: Formalizados por asociación ilícita, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e internación de elementos prohibidos a recintos penitenciarios.

Formalizados por asociación ilícita, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e internación de elementos prohibidos a recintos penitenciarios. 1 gendarme: Formalizado por tráfico de drogas, asociación ilícita, cohecho e ingreso específico de teléfonos celulares al penal.

Será este viernes cuando el tribunal determine si los funcionarios públicos y el resto de la banda criminal ingresarán a prisión preventiva mientras dure la investigación.