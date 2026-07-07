Carabineros da de baja a cuatro funcionarios en Cartagena por presunto robo de cigarrillos de contrabando

Carabineros dio de baja a cuatro funcionarios pertenecientes a la 2° Comisaría de Cartagena, luego de que fueran vinculados a irregularidades en el resguardo de evidencia tras un procedimiento por contrabando de cigarrillos en la región de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el caso se originó luego del volcamiento de un camión registrado el pasado sábado en la Ruta G-974, en la comuna de Cartagena.

Al interior del vehículo se trasladaba una importante carga de cigarrillos de contrabando, la que debía quedar bajo custodia policial tras el procedimiento.

Carabineros inició sumario y derivó antecedentes a Fiscalía Militar

Según los antecedentes del caso, los funcionarios fueron acusados de haberse quedado con parte de la carga incautada.

A través de un comunicado, la Prefectura de Carabineros San Antonio informó que, producto de controles internos, la institución “desvinculó a cuatro funcionarios pertenecientes a la 2° Comisaría Cartagena por no haber resguardado debidamente la evidencia tras un procedimiento de contrabando de cigarrillos”.

La institución también confirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia militar. “Del hecho se dio cuenta a la Fiscalía Militar sin perjuicio de iniciar un sumario administrativo de rigor”, señaló el comunicado oficial.

“Como Carabineros de Chile, no aceptamos ni permitiremos el actuar de ningún funcionario que no se adhiera a la doctrina institucional”, enfatizaron desde la institución.