La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en conversación con ADN Hoy el estado de la discusión por la megarreforma del Gobierno, luego de que se cerrara la mesa política inicial y comenzara una nueva etapa de conversaciones en comisiones.

La senadora de Renovación Nacional buscó bajar el tono al debate y explicó que el espacio amplio de negociación ya había cumplido una primera fase. “La verdad es que la mesa se terminó el viernes”, señaló.

Además, precisó que ahora el diálogo entra en una etapa más acotada. “Pasamos a una segunda etapa de este diálogo político respecto a tener una mesa esta vez más pequeña, más reducida”, sostuvo.

Núñez apunta a acuerdos con parte de la oposición y desdramatiza el quiebre

Respecto a la postura de sectores opositores, especialmente tras el anuncio del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional si la invariabilidad queda en los términos actuales, Núñez sostuvo que aún existe margen para llegar a acuerdos.

“Yo veo que todavía hay espacio para que en el tema de la invariabilidad y los otros temas, por ejemplo, la reducción de impuesto de primera categoría versus la compensación que se podría llegar a acordar, pueda mejorarse”, afirmó.

La parlamentaria planteó que, si se alcanzan cambios en esos puntos, la ofensiva ante el TC podría quedar sin efecto. “Si tenemos un acuerdo en invariabilidad y hay mejoras en esa medida, esa decisión se descarta”, dijo.

En esa línea, reconoció que algunos actores ya no serán parte de la negociación, pero insistió en que hay sectores con disposición a seguir conversando: “Tengo claridad de que el Partido Comunista no va a estar, que el Frente Amplio no va a estar”.

Consultada por las críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por frases que apuntan a que el Ejecutivo estaría negociando bajo presión, Núñez tomó distancia. “Nada ayuda esa frase un poquito como para la galería”, sostuvo, agregando que se ha instalado una idea que, a su juicio, “no es real”.

La presidenta del Senado defendió que el proyecto ha recibido indicaciones y cambios desde su paso por la Cámara de Diputados. “Hay varias diferencias”, señaló, y agregó que el ministro Quiroz “ayudó bastante para ir recogiendo esas propuestas, ir agregándole indicaciones e ir proponiéndolas de esa manera”.

Finalmente, Núñez llamó al socialismo democrático a cumplir un rol clave en la tramitación. “Si uno realmente quiere un buen proyecto para Chile y pone al país por delante, y entendemos que este proyecto lo que busca es el crecimiento, la activación de empleo, por supuesto que puede aportar con sus propuestas”, afirmó.

Luego remarcó: “El Partido Socialista tiene una tremenda oportunidad de jugar un rol”.