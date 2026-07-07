“¿Qué siento al volver al Monumental? Felicidad… Estuve diez años en Colo Colo y aquí conocí al amor de mi vida”
“Estoy agradecido de Colo Colo. Mi máximo respeto hacia el club y hacia la hinchada”, comentó Branco Provosote tras el empate entre el “Cacique” y Deportes Recoleta por Copa Chile.
Deportes Recoleta dio la sorpresa anoche al rescatar un empate frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile.
Una de las figuras del encuentro fue Branco Provosote. El volante del cuadro recoletano, quien inició su carrera en el “Cacique”, anotó un gol de penal e hizo cumplir la “ley del ex” en el Estadio Monumental.
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Luego del partido, el mediocampista de 26 años abordó su regreso a Macul y se mostró agradecido con los albos. “¿Qué siento al volver al Monumental? Felicidad. Me formé en Colo Colo, estuve diez años en el club y aquí conocí al amor de mi vida”, señaló en diálogo con TNT Sports.
Branco Provosote se refirió a su actual pareja y la madre de su hija, Fernanda Contreras, exfutbolista que defendió la camiseta del equipo femenino de Colo Colo.
“Estoy agradecido de Colo Colo. Soy hincha. Mi máximo respeto hacia el club y hacia la hinchada”, agregó el volante de Deportes Recoleta.
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