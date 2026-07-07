Confirman presencia de venenosa especie chilena en Portugal: dos ejemplares fueron encontrados

Portugal confirmó por primera vez la presencia de la araña de rincón chilena, luego de que dos ejemplares de esta especie fueron encontrados en la ciudad de Oporto con pocos meses de diferencia.

La detección de la Loxosceles laeta, conocida por la potencia de su veneno, fue ratificada mediante una investigación de la Universidad de Oporto. Pese al hallazgo, los especialistas señalaron que el riesgo para la población sería bajo, debido al comportamiento reservado de estos arácnidos.

El primer ejemplar fue descubierto en septiembre de 2025 en Oporto, al norte de Portugal. Posteriormente, en enero de 2026, los investigadores encontraron un segundo macho, esta vez muerto y adherido a una cinta adhesiva.

Este segundo hallazgo permitió confirmar que la especie se encontraba presente en territorio portugués. Su mordedura puede provocar lesiones cutáneas de consideración, aunque los expertos sostienen que es poco probable que represente un peligro generalizado para las personas.

El entomólogo José Manuel Grosso-Silva, del Museo de Historia Natural y de la Ciencia de la Universidad de Oporto, explicó a Euronews que la principal hipótesis apunta a que la araña habría llegado accidentalmente al país mediante el transporte marítimo.