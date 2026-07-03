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Dos figuras de Mega renuncian a programa tras fuerte pelea: “Estos hue... no son mi mundo”

La pareja abandonó el reality luego de una fuerte discusión marcada por celos, reproches y un altercado con Luis Mateucci.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Luis Bozzo Barraza.

Esta semana, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo protagonizaron una de las salidas más tensas de ¿Volverías con tu ex? 2, luego de una serie de discusiones que terminaron con ambos renunciando al reality show de Mega.

Todo comenzó durante una dinámica entre los hombres del encierro, donde los participantes debieron responder preguntas sobre sus compañeras.

En ese contexto, el abogado hizo comentarios que incomodaron profundamente a Hurubachi, especialmente cuando habló de otras mujeres de la casa y de con quién tendría una noche de pasión.

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La tensión aumentó cuando el participante aseguró que tendría una experiencia íntima con Estefi Marquis, amiga de Hurubachi. Desde la casa, ella vio y escuchó la escena, y no ocultó su molestia.

Luego, Claudio volvió a generar polémica al referirse a Bárbara Córdoba y explicar por qué no la presentaría a su familia.

Al terminar la actividad, Rojas intentó hablar con ella Hurubachi, pero esta prefirió tomar distancia. La reacción del abogado fue inmediata. “¿Me estás hablando en serio? Ya chao, agarro mis maletas y me voy”, le advirtió.

“Diste a entender que yo hago lo que tú quieres… El argumento que sobre Bárbara diste fue súper feo, me dejaste pésimo”, replicó la aludida.

La situación escaló todavía más cuando Luis Mateucci intervino desde lejos para apoyar a Huru. Claudio perdió el control, fue a encararlo y terminó empujándolo en reiteradas ocasiones.

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Después del altercado, el abogado hizo sus maletas y decidió abandonar la casona. Antes de irse, tuvo una última conversación con Hurubachi, marcada por reproches y celos. “Quieres hacerte la linda con uno y con otro, me das cero seguridad”, le dijo a la mujer.

“No me voy a quedar acá, no me interesa quedarme acá, este no es mi mundo, estos hue... no son mi mundo y no me interesa”, planteó al interior de la cas.

Claudio salió primero del reality y, minutos después, Hurubachi también dejó la casa, acompañada por sus compañeros.

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