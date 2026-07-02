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“No puedo opinar de una mujer que me da lástima”: Daniela Aránguiz respondió con todo a conocida modelo española

La panelista del programa “Sígueme” de TV+ comentó en conversación con “Hay que decirlo” los dichos de la modelo española.

Nicolás Lara Córdova

“No puedo opinar de una mujer que me da lástima”: Daniela Aránguiz respondió con todo a conocida modelo española

Esta semana, a través de Instagram, la influencer española Nidyan Fabregat criticó duramente a Daniela Aránguiz, luego de que la panelista cuestionara públicamente el anuncio de su segundo embarazo.

“Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que, en un corazón tan negro como el tuyo, no me extraña escuchar”, afirmó la española en su publicación.

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Un día después de la respuesta de Fabregat, Daniela Aránguiz conversó con el programa Hay que decirlo, de Canal 13, donde replicó a los dichos de la modelo.

“Está muy equivocada, pero no puedo opinar de una mujer que me da lástima. Todo Chile sabía que yo era cornuda porque hace cuatro años que estoy separada”, indicó.

Luego, profundizó en las críticas que había realizado contra la influencer. “Si yo digo que una mujer es inconsciente de traer un hijo al mundo, es por lo que esa misma mujer muestra. Yo digo cómo una puede ser inconsciente teniendo todos los medios para cuidarse de quedar embarazada siendo una mujer grande, porque si quedas embarazada siendo adolescente hasta te lo puedo comprar, pero una de 40 años, no”, arremetió.

Consultada por las declaraciones de Fabregat, quien aseguró que Aránguiz habría inventado un embarazo para “amarrar a un hombre”, la pareja de “Cuco” Cerda respondió: “Eso es por lo de (Luis) Mateucci, eso es sabido. Mi vida es pública, yo no niego nada, pero como madre soy una mujer intachable”.

Finalmente, lanzó una última crítica contra la española: “Yo nunca he llegado pasada a trago a un programa de televisión a trabajar; yo no sé si ella puede decir lo mismo”, cerró, reavivando la polémica.

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