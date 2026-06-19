Damián Pizarro se acerca de regreso al fútbol chileno: un inesperado club surge como su nuevo destino

Damián Pizarro vive días de total incertidumbre. Luego de no poder ganarse un lugar en el Udinese y de un discreto paso por el Le Havre de Francia, el joven delantero chileno prepara su salida de Racing de Avellaneda y deberá buscar un nuevo destino.

En ese escenario, el exatacante de Colo Colo podría retornar al fútbol chileno, aunque no precisamente a Macul. Según informó Tanoticiascl, Pizarro habría sido ofrecido a Audax Italiano con miras al segundo semestre de la temporada 2026.

Eso sí, desde el citado medio aclararon que la operación aún se encuentra en una etapa preliminar. “Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni acuerdo, pero su nombre está sobre la mesa”, afirmaron.

En caso de concretarse su fichaje, lo más probable es que el delantero de 21 años arribe a La Florida en condición de préstamo, considerando que Udinese, club dueño de su pase, mantiene contrato vigente con el jugador hasta mediados de 2029.

Durante el primer semestre, Pizarro jugó apenas seis partidos con la camiseta de Racing, siendo titular en solo dos de ellos. Incluso, en varios encuentros no fue considerado ni siquiera para integrar el banco de suplentes. En lo estadístico, no registró goles y aportó una asistencia.