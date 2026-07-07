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Tras un primer semestre para el olvido: Carlos Palacios recibe una gran noticia en Boca Juniors

El volante chileno podría volver este miércoles a las canchas tras estar más de 7 meses sin jugar.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

Carlos Palacios ha tenido un 2026 totalmente cuesta arriba en Boca Juniors, donde no ha podido sumar un solo minuto en lo que va de temporada.

El volante chileno arrancó el año sufriendo una lesión en su rodilla derecha, por la cual tuvo que pasar por quirófano y que le impidió jugar durante todo el primer semestre en el elenco argentino.

Para colmo, las cosas en el cuadro “Xenelze” mientras el ex Colo Colo estuvo lesionado tampoco fueron positivas, ya que no pudieron ganar el Torneo Apertura de Argentina y quedaron eliminados de la Copa Libertadores en fase de grupos, cayendo a los playoffs de Copa Sudamericana.

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Sin embargo, este parón en el fútbol por la disputa del Mundial 2026 le ha permitido al formado en Unión Española ponerse a punto físicamente, situación que ahora le ha dado una positiva noticia.

Carlos Palacios ha vuelto por fin a las citaciones con Boca Juniors y este miércoles podría volver a las canchas con el equipo, cuando enfrenten en un partido amistoso a Athletico Paranense.

Cabe destacar que ahora el cuadro “Oro y Cielo” también tiene un nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, por lo que el chileno deberá también deberá mostrar su mejor versión para convencer al técnico español.

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