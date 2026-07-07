Dormir 90 minutos menos por noche podría hacerte subir de peso en solo seis semanas, según estudio

La falta de sueño vuelve a ubicarse en el centro de la escena científica. Un nuevo estudio de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, reveló que reducir el descanso nocturno en apenas una hora y media por noche se asocia con un aumento del peso corporal de casi medio kilo.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Annals of Internal Medicine.

Menos horas de sueño, más peso y sedentarismo

El estudio analizó a 95 personas que habitualmente dormían entre siete y ocho horas por noche. Sin embargo, tras seis semanas en las que redujeron su descanso en aproximadamente una hora y media diaria, los participantes aumentaron en promedio casi medio kilo de peso.

Tanto hombres como mujeres con mayor riesgo cardiovascular mostraron una mayor presencia de células inflamatorias en el corazón luego de una restricción leve del sueño.

Además, los investigadores observaron un incremento del tiempo de inactividad física de unos 17 minutos por día. El efecto fue aún más marcado entre los hombres y las mujeres posmenopáusicas, quienes permanecieron sentados unos 30 minutos adicionales por jornada.

Durante cada etapa del estudio, los especialistas monitorearon el sueño y la actividad física mediante un dispositivo de muñeca. También evaluaron cambios en el peso corporal, la circunferencia de la cintura, la composición corporal y los niveles en ayunas de distintas hormonas vinculadas con la regulación del apetito.

Riesgos para la salud

Los autores subrayaron que llevar una vida más sedentaria aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Además, en un análisis realizado sobre un subgrupo de los participantes, detectaron que las mujeres que durmieron menos presentaron una mayor resistencia a la insulina, un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Los efectos fueron especialmente notorios entre quienes ya habían atravesado la menopausia, según informó la Universidad de Columbia.

El descanso adecuado también cumple un papel clave en la salud metabólica. Aumentar casi medio kilo en seis semanas puede no parecer mucho, añadió Jean-Philippe Chaput, investigador del Hospital Infantil del Este de Ontario. Pero podría cobrar mayor importancia si los participantes mantuvieran los mismos hábitos durante muchos meses o incluso años.

La importancia de un buen descanso

“Aunque se necesitan más investigaciones para comprender mejor cómo la restricción del sueño conduce al aumento de peso, todos nuestros hallazgos sugieren que la falta de sueño incrementa el riesgo de padecer afecciones relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas”, afirmó Marie-Pierre St-Onge, directora del estudio.

La investigadora también advirtió que enfocarse únicamente en mejorar la alimentación y aumentar la actividad física para prevenir el aumento de peso representa “una visión simplista”, ya que el descanso adecuado también cumple un papel clave en la salud metabólica.

“El objetivo en la vida es hacer algo bueno y luego determinar si tiene consecuencias positivas para la salud. Así que creo que deberíamos hacer mucho más de eso ahora que sabemos que dormir poco no es bueno”, concluyó St-Onge.