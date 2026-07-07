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VIDEO. La “Vaquita” de chocolate más grande del mundo terminó en el suelo: así fue el esperado cierre de festival en Osorno

El Festival del Chocolate vivió uno de sus instantes más comentados cuando la enorme escultura cedió tras los primeros martillazos del chef Carlo von Mühlenbrock.

Nelson Quiroz

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Lo que para muchos pareció un accidente terminó siendo uno de los momentos más esperados del Festival del Chocolate: La Vaquita más grande del mundo, realizado en Osorno.

La gigantesca escultura de chocolate de 600 kilos se desplomó en plena ceremonia de clausura, sorprendiendo a los asistentes que presenciaban el evento.

La escena ocurrió cuando el chef Carlo von Mühlenbrock inició la tradicional destrucción de la figura a martillazos para repartir el chocolate entre el público. La estructura cedió rápidamente y terminó completamente desarmada sobre el escenario, generando sorpresa, risas y una ola de reacciones en redes sociales.

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La escultura, elaborada con chocolate suizo de 58% de cacao, fue creada por la chef pastelera Javiera Villegas junto a estudiantes de Gastronomía del CFT Santo Tomás Osorno. Además de convertirse en el principal atractivo del festival, la figura también distribuyó más de mil vasos de leche con chocolate mediante un sistema que simulaba el ordeño de una vaca.

Durante tres días, el encuentro reunió a cerca de 60 expositores, emprendedores, chefs y visitantes en el Hotel Sonesta, consolidándose como una de las principales actividades del invierno en la capital lechera de Chile y reforzando la identidad gastronómica de la zona.

La cuarta versión del festival también tuvo un carácter solidario. Los recursos obtenidos fueron destinados a apoyar a Fénix Básquetbol en Silla de Ruedas Osorno y a la Agrupación de Básquetbol Femenino Provincial Osorno “Las Toritas”, organizaciones que promueven el deporte y la inclusión en la provincia.

Aunque el desplome de la gigantesca “vaquita” dio la impresión de un inesperado percance, terminó siendo el esperado final de una tradición que cada año atrae a cientos de fanáticos del chocolate.

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