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AUDIO. Responsabilidad Penal Adolescente: Senado votará proyecto que rebaja la edad de imputabilidad a 16 años

La votación marcará un nuevo paso en la tramitación del proyecto, que aún deberá enfrentar un tercer trámite y posibles indicaciones del Ejecutivo.

Javiera Rivera

Isidora Henríquez

Congreso votará proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente

Congreso votará proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente

01:07

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La semana entrante, el Senado tiene previsto votar el proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que, de obtener respaldo, avanzará a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la antesala de la votación, el senador independiente Karim Bianchi afirmó que el proyecto cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado en la Cámara Alta. No obstante, advirtió que el debate podría reabrirse durante el tercer trámite debido a eventuales modificaciones impulsadas por el Gobierno.

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“Creo que esto va a pasar, no voy a ser problema”, sostuvo el parlamentario, quien además aseguró que votará a favor de la iniciativa y estimó que contará con respaldo tanto de sectores de derecha como de algunos legisladores de izquierda.

Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la rebaja de la edad de imputabilidad, que, según lo acordado en la comisión, quedaría fijada en los 16 años.

Desde la oposición han manifestado reparos al contenido del proyecto, mientras que el debate se desarrolla en paralelo a otra iniciativa que busca endurecer las sanciones para quienes recluten a menores de edad con el fin de cometer delitos.

De ser aprobado en el Senado, el proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se definirá si incorpora o no las modificaciones que proponga el Ejecutivo.

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