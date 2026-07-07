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Arturo Squella acusa al PS de usar políticamente el TC por megarreforma: “No corresponde”

El presidente del Partido Republicano cuestionó el anuncio del socialismo democrático de recurrir al Tribunal Constitucional y defendió que la oposición siga dialogando sobre el proyecto.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó el anuncio de sectores del socialismo democrático de recurrir al Tribunal Constitucional por la megarreforma del Gobierno, apuntando especialmente al debate por la invariabilidad incluida en el proyecto.

Consultado sobre si esta decisión tensiona las conversaciones legislativas, Squella sostuvo que la postura del Partido Socialista podría generar un conflicto dentro de la oposición.

A su juicio, “lo que está haciendo el Partido Socialista es ponerle una camisa de fuerza al Tribunal Constitucional”.

Squella llama a seguir conversando, pero advierte uso político del TC

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El timonel republicano fue crítico del anuncio de parlamentarios socialistas y aseguró que la decisión busca llevar el debate a un terreno político más que jurídico. “Lo que están diciendo es que quieren aprovechar políticamente el Tribunal Constitucional para su provecho, y eso creo que no corresponde”, afirmó.

Pese a ello, descartó que el oficialismo deba cerrar la puerta al diálogo con la oposición. “Ellos son libres de ejercer las atribuciones que quieran, pero se tienen que poner de acuerdo”, señaló.

En esa línea, sostuvo que las propuestas opositoras serán bienvenidas si apuntan al espíritu del proyecto: “Es muy bienvenido que las bancadas de la oposición sumen sus ideas, que estén orientadas precisamente al propósito del proyecto”.

Squella también defendió que el foco de la megarreforma debe estar en reactivar la economía. Según planteó, las conversaciones deben evitar concentrarse en “desarticular o debilitar lo que ya venía del proyecto”, ya que la iniciativa busca “generar inversión y crecimiento en Chile”.

Respecto al impacto que podrían tener eventuales judicializaciones de parlamentarios de derecha en futuras votaciones, el senador reconoció que el escenario preocupa, aunque puso matices, afirmando que no todos los proyectos dependerán necesariamente de las mismas mayorías estrechas.

Finalmente, el presidente del Partido Republicano sostuvo que en materias de seguridad pública espera apoyos más amplios, incluso desde la oposición. “No hay una suerte de monopolio de la intención de dotar de mayor seguridad por parte de quienes somos oficialistas”, afirmó.

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