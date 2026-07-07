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SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor registrado en el sur del país

Senapred entregó más información del sismo.

Juan Castillo

La detección de un sismo

La detección de un sismo / kickers

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó de un temblor en el extremo sur del país.

Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 5,0.

Mientras que su epicentro se ubicó a 247 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, en el Paso Drake.

Ante esta situación, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo, magnitud 5.0 a 247 km al Sur de Puerto Williams, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

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