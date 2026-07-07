“Qué hermoso...”: el mensaje de Gabriel Boric tras la épica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El expresidente Gabriel Boric reaccionó en sus redes sociales al agónico triunfo de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto trasandino ganó con sufrimiento, ya que caía por 2-0 hasta el minuto 79. Sin embargo, logró revertir el marcador en los minutos finales para imponerse por 3-2 y asegurar su paso a los cuartos de final del torneo planetario.

Tras el tercer gol argentino, Boric expresó su entusiasmo por la remontada de la Albiceleste mediante una publicación en su cuenta personal de X. “Vamos Argentina!!! Hermanos!!! Qué hermoso que es el fútbol”, escribió el exmandatario.