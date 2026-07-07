Molotov, fuegos artificiales y daños: Instituto Nacional presenta querella tras violentos disturbios

El Instituto Nacional presentó una querella contra quienes resulten responsables por los graves incidentes registrados durante la jornada del lunes, cuando un grupo de personas salió desde el establecimiento para lanzar bombas molotov y fuegos artificiales.

Los hechos no solo se concentraron en el exterior del recinto, sino que también dejaron daños al interior del emblemático liceo de Santiago. Según detalló su rectora, Sandra Aravena, los involucrados ingresaron a salas de clases y provocaron incendios en distintos sectores.

“Nos vulneraron salas de clases, nos encendieron los camarines de mujeres y nos incendiaron el patio central”, señaló la autoridad, quien advirtió que los disturbios afectaron directamente la infraestructura del establecimiento.

Investigan amenazas contra inspector general

A este episodio se suma una investigación que permanece en curso por las amenazas de muerte recibidas por el inspector general del Instituto Nacional durante junio pasado.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima recibió en el chat de su teléfono un video en el que aparecían armas de fuego y municiones. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente quiénes estarían detrás de las amenazas ni de los incidentes registrados durante la última jornada.

Consultada sobre la eventual participación de estudiantes, adultos o personas externas al colegio, la rectora evitó entregar conclusiones y sostuvo que se trata de una materia que deberá ser determinada por la investigación.

“Todo lo que se ha podido entregar a Fiscalía se ha entregado”, afirmó Aravena, quien agregó que las acciones legales han contado con el apoyo del sostenedor del recinto y de autoridades de Gobierno.

Por su parte, desde el Servicio Local de Educación Pública se ha planteado la posibilidad de que personas vinculadas al interior del establecimiento estén relacionadas con ambos hechos. Sin embargo, esa hipótesis todavía deberá ser confirmada por las diligencias investigativas.