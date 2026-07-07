Jorge Olguín presentó el tráiler final de su nueva película de horror histórico Kalkutun, juicio a los brujos, producción nacional que llegará a los cines de Chile el próximo 22 de octubre de 2026 y que rescata uno de los episodios más enigmáticos de la historia de Chiloé.

La cinta, protagonizada por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Nicolás Zárate y Bastián Bodenhöfer, junto a un elenco que también incluye a Paulina Eguiluz, Alejandra Araya, Felipe Ríos y la incorporación de Nicolás Oyarzún, se inspira en los procesos judiciales contra los llamados brujos de Chiloé ocurridos a fines del siglo XIX.

Kalkutun, juicio a los brujos Ampliar

La historia sigue a un joven fiscal que investiga un asesinato relacionado con la brujería y que llega hasta una isla marcada por el miedo y la sospecha. Su objetivo será descubrir la existencia de “La Mayoría”, una organización secreta vinculada a las tradiciones y creencias chilotas.

Paralelamente, Mailén, una joven isleña, buscará salvar a su abuelo tras ser acusado y condenado, adentrándose en los ritos ancestrales de este mundo oculto.

La película aborda el choque entre la justicia institucional del Estado y una cosmovisión ancestral ligada al territorio, la oralidad y las creencias populares, transformando un episodio histórico en un relato de horror sobre persecución, poder y misterio.

Filmada principalmente en Chiloé, bajo sus paisajes y atmósfera invernal, la producción cuenta con música original de Anton Reisenegger y Sebastián Puente, quienes aportan una identidad sonora oscura a la historia.

Producida por Carol Campos y Olguín Films, con coproducción de TVN y CNTV, Kalkutun, juicio a los brujos también tuvo presencia internacional en instancias como Ventana Sur 2025 y el Blood Window Showcase del Marché du Film del Festival de Cannes 2026.