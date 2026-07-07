“Buscamos dar certeza a quienes invierten”: Quiroz defiende indicaciones a la megarreforma ante críticas ambientales en el Senado

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro Jorge Quiroz durante la comisión de hacienda en el senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La Comisión de Medio Ambiente del Senado comenzará hoy la revisión y votación, hasta total despacho, de 207 indicaciones ingresadas tanto por el Ejecutivo como por parlamentarios oficialistas y de oposición. Las enmiendas corresponden al articulado ambiental del proyecto de Reconstrucción Nacional de La Moneda, iniciativa que contempla medidas de alto impacto económico como la rebaja de impuestos a grandes empresas, la invariabilidad tributaria por 25 años y la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de todos los ciudadanos, sin distinción de ingresos.

Certeza jurídica y técnica: La defensa de las modificaciones a la RCA

En la antesala de esta crucial votación, el ministro Quiroz detalló el sentido de las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo a las normativas de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Al respecto, el secretario de Estado precisó de manera textual:

“Bueno, ahí hay precisiones legales, se hicieron varias alcances legales en las discusiones que hubo y hay precisiones bien técnicas, legales, pero la esencia se mantiene en términos de que estamos buscando dar certeza a quienes invierten en Chile, certeza respecto de que no hay discrecionalidad y certeza respecto de las inversiones que se hacen”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el debate al interior del Partido Socialista (PS), donde diversos diputados insisten en recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar normas del proyecto, el ministro Quiroz desdramatizó la situación y abogó por respetar los tiempos de la colectividad:

“Bueno, el Partido Socialista tiene que hacer su proceso interno. Yo lo entiendo como parte de de una evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente a que lleguen a su propias conclusiones”.

El ministro agregó que estas diferencias no complican la postura del Gobierno en el Congreso, señalando que “siempre en política hay distintas opiniones dentro de los distintos partidos, hay distintos matices y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones”.

Paso a una “segunda etapa”: Mesa reducida y exclusión del PC y el Frente Amplio

De forma paralela a la tramitación de las enmiendas ambientales, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció un cambio estructural en las negociaciones políticas del proyecto, tras confirmarse el cierre de la mesa de diálogo transversal que sesionó hasta el viernes recién pasado.

La senadora explicó en entrvista con Radio ADN que la instancia no continuará con todos los actores y que ahora se pasará a una “segunda etapa” con una mesa más pequeña y reducida, argumentando textualmente:

“...porque ya tenemos claridad de quiénes están con disposición a poder mejorar el proyecto y quienes derechamente, aunque uno proponga distintas alternativas de mejora, lo que buscan en un proyecto distinto”.

Bajo esa premisa, la legisladora confirmó quiénes quedarán al margen de esta nueva fase de negociación: “Tengo claridad de que el Partido Comunista no va a estar, que el Frente Amplio no va a estar”.

Paulina Nuñez durante la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el Senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

En contraste, Núñez formuló un llamado al Socialismo Democrático y, en particular, al Partido Socialista a asumir un papel activo en la búsqueda de consensos para destrabar la reforma, apuntando al crecimiento económico y la activación del empleo. Al respecto, manifestó de manera explícita:

“El Partido Socialista tiene una tremenda oportunidad de jugar un rol”. “Yo espero que el Socialismo Democrático mire hacia atrás, recuerde la historia (...) aspiro a que podamos contar con esa mirada (de ellos), y bueno, por supuesto, darle mayorías de este proyecto en medidas que sin duda son sentidas. Ahora, que no tengo ninguna ninguna duda que puede ser mejoradas”.

Finalmente, respecto a la opción de que la centroizquierda recurra al TC, la presidenta del Senado se mostró optimista en alcanzar un acuerdo legislativo antes de llegar a esa instancia, asegurando que “todavía hay espacio para que en el tema de la invariabilidad y los otros temas, por ejemplo, la reducción de impuesto de primera categoría versus la compensación que se podría llegar a acordar, pueda mejorarse”.