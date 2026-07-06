La tramitación de la mega reforma impulsada por el Gobierno de la República ha desatado una profunda crisis de coordinación dentro de las fuerzas de oposición en el Congreso Nacional. Un inesperado anuncio del Partido Socialista (PS) de recurrir anticipadamente al Tribunal Constitucional (TC) —sin haber consensuado la decisión con el resto de los partidos del sector— provocó la molestia inmediata del PPD y de la Democracia Cristiana (DC), cuyos presidentes formularon un severo llamado al orden para frenar los personalismos.

Falta de coordinación y propuesta de mesa técnica para el jueves

El malestar estalló luego de conocerse que la directiva del PS, encabezada por Paulina Vodanovic se adelantó a un anuncio conjunto que originalmente estaba planificado para el día jueves. Al respecto, el presidente del PPD, Raúl Soto, aclaró que no existe un “quiebre” definitivo, sino un evidente “desorden” que debe ser corregido a la brevedad. El parlamentario enfatizó que este tipo de acciones requiere un esfuerzo coordinado y unido de todos los sectores para tener viabilidad y “defender a los chilenos de un mal proyecto”.

A la tensión interna del socialismo democrático se sumó la postura de la senadora Daniella Cicardini, quien declinó participar en el espacio de negociación liderado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestando que “no le hacía sentido ser parte de una negociación en la que el gobierno ha demostrado que no cederá”.

Ante esta falta de cohesión, los dirigentes de oposición propusieron convocar este jueves a una mesa amplia con expertos constitucionalistas, presidentes de partido y jefes de bancada de ambas cámaras con el fin de definir, de forma unida, los aspectos que se impugnarán ante el TC y las indicaciones conjuntas que se presentarán en el Senado. Según Soto, la oposición no puede replicar las divisiones del oficialismo o los enfrentamientos de Chile Vamos con Republicanos, especialmente cuando las encuestas muestran un desfondamiento del apoyo social del Gobierno.

La “ley de los súper ricos” bajo la lupa de los expertos

De forma paralela a la controversia por el Tribunal Constitucional, la oposición ha levantado duras alertas respecto a la denominada “ley de los súper ricos”. De acuerdo con las advertencias de diversas voces expertas, esta iniciativa legal empujará el déficit fiscal, generará un preocupante nivel de endeudamiento para el país y traerá consigo severos recortes sociales.

La bancada opositora, en línea con lo expresado por el diputado Venegas, apuntó directamente al ministro Quiroz por sustentar este proyecto en una mera creencia o “fe” personal. Los parlamentarios advirtieron que un eventual fracaso de esta política fiscal pondría un “candado por 25 años” al país, lo que constituye una grave amenaza contra la soberanía nacional y vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir futuros gobiernos o parlamentos con la facultad de corregir dicho escenario económico.