Nidyan Fabregat arremete sin filtro contra Daniela Aránguiz y le lanza advertencia tras último cahuín: “Si sigue hablando...”

La polémica entre Nidyan Fabregat y Daniela Aránguiz sumó un nuevo capítulo, luego de que la modelo española respondiera con dureza a los comentarios que recibió por su embarazo.

El conflicto comenzó cuando la panelista de Sígueme cuestionó públicamente a Fabregat por convertirse nuevamente en madre, apuntando a la situación personal que ella misma había expuesto en redes sociales durante los últimos meses.

Tras los dichos de Aránguiz, Fabregat no se quedó callada y salió a responder en distintos espacios de farándula. En medio de sus descargos, incluso mencionó un supuesto episodio que habría involucrado a Jorge Valdivia cuando él todavía estaba casado con la exchica Mekano.

Según relató la española, el exfutbolista la habría buscado durante el mismo día de su matrimonio. “Él no la amaba, no se quería casar con ella. Yo no entendía nada, venía recién llegando al país”, aseguró.

La europea volvió a dar declaraciones en Hay que decirlo, donde lanzó una dura advertencia. “La nota deja bastante claro lo que pienso. Y eso no es nada, eso se lo mandé de mensaje, nada más. Así que si sigue hablando, yo voy a seguir hablando”, afirmó.

Luego, Fabregat elevó el tono contra Aránguiz. “Pobrecita, no tienes vergüenza, cariño, no tienes vergüenza. ¿Cuándo vas a aprender? Quería que habláramos, bueno, ya hablemos”, lanzó. “Le voy a responder como se debe”, añadió.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la española acusó a la panelista de involucrar a los hijos en la discusión. “¿Quién tocó a los hijos de quién? ¿Yo toqué a sus hijos? Loca, que estás loca”, dijo sin filtro.

Finalmente, Fabregat cerró con una crítica directa a la carrera de su rival dijo que solo tuvo hijos para “amarrar” al otrora crack de La Roja.