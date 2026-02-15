;

Tragedia en Chañaral: dos hombres mueren ahogados y menor lucha por su vida en playa Flamenco

Una salida familiar terminó en desastre en la Región de Atacama.

Una dramática situación se vivió la tarde de este domingo en el balneario Flamenco, en la comuna de Chañaral, región de Atacama, donde dos hombres fallecieron por inmersión y un menor de edad permanece internado en estado crítico tras ser rescatado desde el mar.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Fiscalía de Atacama, la emergencia involucró a tres integrantes de un mismo grupo familiar que enfrentaron dificultades mientras se encontraban en el borde costero. Por causas que deberán ser esclarecidas, los adultos no lograron salir del agua y murieron en el lugar.

En tanto, el niño fue auxiliado en condición de extrema gravedad y trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Copiapó. Según antecedentes vinculados al procedimiento, el menor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y con riesgo vital, bajo monitoreo médico permanente.

Tras lo ocurrido, el fiscal (s) Fernando Pizarro instruyó diligencias investigativas para establecer la dinámica exacta del hecho. Entre las medidas ordenadas se encuentra la concurrencia de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chañaral y del Servicio Médico Legal, con el objetivo de realizar peritajes y exámenes tanatológicos. El persecutor además anunció que se trasladará hasta el sector para coordinar las labores en terreno.

Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con precaución en zonas costeras, especialmente en sectores donde no existen medidas de seguridad o las condiciones del mar pueden cambiar bruscamente. La investigación continúa en desarrollo para determinar las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

