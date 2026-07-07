La corrida familiar que se tomará las calles de Santiago en julio: así te puedes inscribir
La corrida se realizará el domingo 12 de julio, con circuitos de 5K y 10K, en una jornada que busca reunir a corredores, familias y comunidades vinculadas al deporte, el bienestar y la vida saludable.
Lo Barnechea será el nuevo punto de encuentro para el running urbano en Santiago. El próximo domingo 12 de julio, la comuna recibirá una nueva fecha del STGO10K, corrida que reunirá a más de 3 mil participantes en torno al deporte, la actividad física y la vida al aire libre.
La jornada, organizada por Marley Coffee Chile junto a ASICS, contempla recorridos de 5K y 10K, permitiendo la participación tanto de corredores experimentados como de personas que buscan iniciarse en este tipo de competencias o vivir su primera carrera en un ambiente masivo y comunitario.
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La largada de ambas categorías está programada para las 09:00 horas, mientras que las actividades comenzarán desde las 08:00 horas. El circuito recorrerá distintos sectores de Lo Barnechea, en una nueva fecha del calendario anual que durante este año ha pasado por comunas como Las Condes y Ñuñoa.
Para poder inscribirte en esta corrida familiar, la organización habilitó un sitio web especial donde los interesados podrán inscribirse para las distancias recién mencionadas.
Los 5K tienen un valor de $25.500, mientras que los 10k tienen un valor de $31.000. Los participantes inscritos recibirán el kit oficial del evento, que incluye polera técnica, bolso, número con chip de cronometraje y medalla finisher. La entrega se realizará el sábado 11 de julio, entre las 10:00 y las 20:00 horas, en Mall Sport, ubicado en Av. Las Condes 13.501.
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