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Rusia lanza masivo ataque contra edificios residenciales en Ucrania: al menos 14 muertos y decenas de heridos

Mientras continúan las labores de rescate, Ucrania admitió que no pudo neutralizar los misiles balísticos empleados por Rusia.

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Getty Images / Libkos

Al menos 14 personas murieron la madrugada de este lunes y otras 46 resultaron heridas en otro ataque ruso contra infraestructura civil en Kiev, Ucrania, según un balance provisional publicado por el alcalde, Vitali Klichkó.

El edil también informó de daños materiales en tres distritos de la capital ucraniana. Según detalló, varios bloques de viviendas sufrieron daños e incendios debido a la nueva agresión rusa.

Tras entregar un primer balance y confirmar que las operaciones de rescate continúan, el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, dijo que “no hay palabras para aliviar este dolor”.

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Escasez de misiles interceptores

Luego agregó que cuatro edificios residenciales se incendiaron. “Eran lugares donde la gente simplemente dormía esta noche”, indicó. Vitali Klichkó, en tanto, llamó a la población a permanecer en los refugios durante la ofensiva rusa.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones de larga distancia. Las defensas aéreas derribaron 37 de los misiles y 326 drones.

Sin embargo, ninguno de los misiles balísticos pudo ser neutralizado, lo que confirma la escasez ucraniana de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot. Tampoco pudieron interceptar ninguno de los seis misiles antibuque Zirkon y Oniks utilizados esta madrugada.

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