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Putin y Trump sostienen llamada de 90 minutos y abordan la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense reiteró su disposición para impulsar una salida al conflicto, mientras el Kremlin aseguró que mantiene avances en el frente de batalla. La conversación ocurrió antes de la próxima cumbre de la OTAN en Turquía.

Verónica Villalobos

Putin y Trump sostienen llamada de 90 minutos y abordan la guerra en Ucrania

Putin y Trump sostienen llamada de 90 minutos y abordan la guerra en Ucrania / Getty Images

Santiago

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este sábado una conversación telefónica de cerca de 90 minutos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron la guerra en Ucrania y la posibilidad de avanzar hacia una solución al conflicto.

Según informó el Kremlin, la llamada fue la cuarta entre ambos mandatarios durante este año y se desarrolló en un ambiente “empresarial y altamente constructivo”. Durante el diálogo, Trump reiteró su disposición a colaborar para poner fin a las hostilidades.

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Desde Moscú señalaron que Putin volvió a manifestar su preferencia por una salida política y diplomática, aunque acusó a Ucrania y a sus aliados europeos de buscar prolongar la guerra. Además, aseguró que las fuerzas rusas continúan avanzando en el frente de combate, en medio de la intensificación de las operaciones militares en la región de Donetsk.

En paralelo, Rusia afirmó haber tomado el control de Kostyantynivka. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaron que los combates continúan y que mantienen sus posiciones frente al avance de pequeños grupos de soldados rusos.

Durante la misma jornada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, también conversó con Trump y calificó el diálogo como “muy bueno”. El mandatario ucraniano sostuvo que existe una posibilidad real de poner fin a la guerra y destacó el papel que puede desempeñar Estados Unidos en ese proceso.

La conversación entre Putin y Trump se produjo a pocos días de la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, encuentro en el que el conflicto en Ucrania será uno de los principales temas de la agenda.

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