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Aumenta a 3.342 la cifra de muertos tras doble terremoto en Venezuela: número de heridos asciende a 16.740 personas

El Gobierno de Venezuela dio a conocer un nuevo balance oficial de la catástrofe que ocurrió el pasado 24 de junio.

Nicolás Lara Córdova

Aumenta a 3.342 la cifra de muertos tras doble terremoto en Venezuela: número de heridos asciende a 16.740 personas

Aumenta a 3.342 la cifra de muertos tras doble terremoto en Venezuela: número de heridos asciende a 16.740 personas / Edilzon Gamez

Este domingo, el Gobierno de Venezuela entregó un nuevo balance sobre las víctimas fatales que dejó el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio.

Según el reporte difundido durante la tarde de este 5 de julio, el número de fallecidos aumentó a 3.342 personas, lo que representa un incremento de 388 víctimas en comparación con el último informe, entregado el sábado 4 de julio.

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La cifra de heridos también registró un alza, alcanzando las 16.740 personas, es decir, 148 más que en el balance anterior.

Mientras tanto, las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados continúan en las zonas afectadas, mientras las autoridades mantienen los operativos para apoyar a las miles de personas impactadas por el desastre.

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