Dos sujetos condenados por delitos de violación y que permanecían prófugos fueron detenidos en Calbuco

Dos hombres que se encontraban prófugos de la justicia fueron detenidos por Carabineros en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, tras mantenerse con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de violación.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Retén Pargua durante la madrugada del sábado, instancia en la que se logró ubicar y capturar a los dos condenados, de 31 y 26 años.

Según consigna SoyChile, ambos mantenían órdenes de detención vigentes para el cumplimiento de condenas por delitos de violación.

De acuerdo con la información policial, las órdenes de aprehensión habían sido emanadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, por lo que ambos sujetos eran requeridos para cumplir las condenas impuestas por la justicia.

Tras concretarse la detención, los dos hombres fueron puestos a disposición del tribunal competente, con el objetivo de dar curso al cumplimiento efectivo de las penas correspondientes.

El operativo forma parte de los procedimientos de búsqueda y captura de personas con requerimientos judiciales pendientes, especialmente en casos vinculados a delitos graves.