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Pucón suspende las clases para hoy lunes en colegios municipales por daños provocados por el temporal de viento

La medida coincide con la fecha en que los estudiantes debían regresar a las aulas luego de las vacaciones de invierno.

Ruth Cárcamo

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La Municipalidad de Pucón informó que este lunes 6 de julio se suspenderán las clases en todos los establecimientos educacionales municipales, como consecuencia de los daños provocados por el intenso temporal de viento que afectó a la comuna.

La decisión fue adoptada tras una reunión de evaluación realizada este domingo entre las autoridades comunales y distintos equipos técnicos.

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A través de un comunicado, el municipio señaló que “debido a los devastadores efectos del temporal de vientos que afectaron durante el miércoles y jueves último a la comuna, se comunica que sólo por este lunes 6 de julio se suspenderán las clases –con recuperación, según lo indica la normativa– en los establecimientos educacionales municipales”.

¿Cuándo se retoman las clases en Pucón?

La suspensión de clases coincide con la fecha en que los estudiantes debían retomar las actividades académicas tras las vacaciones de invierno.

“Por lo anterior, los quehaceres estudiantiles se retomarán con normalidad este martes 7 de julio, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y el fluido arribo de las comunidades escolares a sus respectivas instituciones”, concluye el comunicado.

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