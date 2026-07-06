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Hamás disuelve su gobierno en Gaza y abre paso a comité tecnocrático tras acuerdo de alto al fuego

El movimiento palestino anunció la disolución del organismo que administró la Franja de Gaza durante casi dos décadas, en medio del bloqueo de la segunda fase del plan de paz.

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Hamás Palestina Israel

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Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, en una decisión que busca facilitar la transición hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), creado en el marco de las negociaciones de paz con Israel.

El anuncio fue realizado por Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, quien informó que Mohamed al Farra, jefe del comité de emergencia gubernamental, “ha presentado oficialmente su dimisión”.

Según explicó, también se resolvió disolver el comité para acelerar el traspaso administrativo hacia el nuevo ente tecnocrático palestino.

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Plan de transición en Gaza

El NCAG fue impulsado durante las negociaciones encabezadas por la Junta de Paz, establecida por el presidente estadounidense Donald Trump, tras el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

En un comunicado, el gobierno gazatí expresó su “plena disposición” para entregar la administración del enclave.

En esa línea, el portavoz sostuvo que la decisión no solo reafirma una postura política, sino que busca avanzar en hechos concretos. “Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantables, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno”, señaló.

Hamás precisó que, mientras se concreta el traspaso, permanecerá en funciones solo “personal técnico y profesional”, con el objetivo de “garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico”.

Esos funcionarios, según el comunicado, quedarían disponibles para trabajar bajo las órdenes del NCAG.

Pese al gesto, la segunda fase del plan de paz continúa bloqueada. Por un lado, Hamás mantiene su rechazo a desarmarse antes de una retirada del Ejército israelí de Gaza; por otro, Israel aún no autoriza el ingreso del Comité Nacional de Administración al territorio palestino.

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