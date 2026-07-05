;

Ucrania y Rusia intercambian nuevos ataques con drones y misiles

Ambos países informaron el derribo de decenas de aeronaves no tripuladas durante una nueva jornada de ofensivas, mientras continúan las operaciones sobre infraestructura estratégica.

Verónica Villalobos

Ucrania y Rusia intercambian nuevos ataques con drones y misiles

Santiago

Rusia y Ucrania reportaron nuevos ataques cruzados durante la madrugada de este domingo, en una nueva escalada del conflicto que incluyó el lanzamiento de drones y misiles por parte de ambos bandos.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus sistemas de defensa derribaron 112 drones rusos y tres misiles guiados durante una ofensiva nocturna. Según las autoridades, el ataque incluyó 125 drones y misiles lanzados desde distintos puntos, entre ellos el mar Negro, territorios ocupados de Zaporiyia, Donetsk y la península de Crimea.

Revisa también

ADN

Pese a la respuesta de las defensas ucranianas, Kiev indicó que cuatro drones impactaron en distintos puntos del país y que restos de aeronaves interceptadas cayeron en al menos ocho sectores.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que durante la noche sus sistemas antiaéreos destruyeron 71 drones ucranianos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, Crimea y el mar Negro.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad