Ucrania y Rusia intercambian nuevos ataques con drones y misiles
Ambos países informaron el derribo de decenas de aeronaves no tripuladas durante una nueva jornada de ofensivas, mientras continúan las operaciones sobre infraestructura estratégica.
Santiago
Rusia y Ucrania reportaron nuevos ataques cruzados durante la madrugada de este domingo, en una nueva escalada del conflicto que incluyó el lanzamiento de drones y misiles por parte de ambos bandos.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus sistemas de defensa derribaron 112 drones rusos y tres misiles guiados durante una ofensiva nocturna. Según las autoridades, el ataque incluyó 125 drones y misiles lanzados desde distintos puntos, entre ellos el mar Negro, territorios ocupados de Zaporiyia, Donetsk y la península de Crimea.
Revisa también
Pese a la respuesta de las defensas ucranianas, Kiev indicó que cuatro drones impactaron en distintos puntos del país y que restos de aeronaves interceptadas cayeron en al menos ocho sectores.
En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que durante la noche sus sistemas antiaéreos destruyeron 71 drones ucranianos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, Crimea y el mar Negro.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.