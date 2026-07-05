Ucrania y Rusia intercambian nuevos ataques con drones y misiles

Santiago

Rusia y Ucrania reportaron nuevos ataques cruzados durante la madrugada de este domingo, en una nueva escalada del conflicto que incluyó el lanzamiento de drones y misiles por parte de ambos bandos.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus sistemas de defensa derribaron 112 drones rusos y tres misiles guiados durante una ofensiva nocturna. Según las autoridades, el ataque incluyó 125 drones y misiles lanzados desde distintos puntos, entre ellos el mar Negro, territorios ocupados de Zaporiyia, Donetsk y la península de Crimea.

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Pese a la respuesta de las defensas ucranianas, Kiev indicó que cuatro drones impactaron en distintos puntos del país y que restos de aeronaves interceptadas cayeron en al menos ocho sectores.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que durante la noche sus sistemas antiaéreos destruyeron 71 drones ucranianos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, Crimea y el mar Negro.