Partidos del fútbol chileno hoy 6 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, lunes 6 de julio, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán cierre a la quinta fecha de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 6 de julio comenzará a las 19:30 horas, con dos choques en paralelo.

Uno será en el Estadio Monumental, donde Colo Colo se medirá ante Deportes Recoleta. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

En simultáneo, en el estadio Huachipato, sin emisión por TV, Deportes Concepción chocará con Deportes Temuco, encuentro que tendrá como árbitro a Juan Sepúlveda.