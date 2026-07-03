Este jueves por la noche la Copa Chile 2026 se pudo poner al día. Ya con cuatro partidos disputados, todos los equipos de Primera División y Primera B, están en condición de mirar la quinta jornada que comenzará a definir varias cosas.

Aquella fecha comenzará este sábado 4 de julio con cinco encuentros entre las 15:00 y las 20:30 horas, donde el compromiso que más destaca es el que protagonicen la Universidad Católica y Deportes Copiapó en el Claro Arena.

Para el domingo 5 quedaron agendados nueve compromisos. Entre las 12:30 y las 20:00 horas, se disputarán dichos encuentros, donde el que más destaca será el que le de el vamos al día: Universidad de Chile visita a Santiago Wanderers en Valparaíso.

Finalmente, el lunes 6, quedaron agendados dos partidos: Deportes Concepción y Deportes Temuco se ven las caras en el sur, mientras que Colo Colo ante Deportes Recoleta cerrarán la quinta jornada de la fase grupal de la Copa Chile 2026.

La fecha 5 de la fase grupal de Copa Chile 2026

Sábado 4 de julio

15:00 | Unión San Felipe vs. Unión La Calera | Municipal San Felipe

| 15:00 | Magallanes vs. Palestino | Municipal San Bernardo

| 16:00 | San Luis vs. Everton | Bicentenario Lucio Fariña

| 18:00 | Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido | Tierra de Campeones

| 20:30 | Universidad Católica vs. Deportes Copiapó | Claro Arena

Domingo 5 de julio

12:30 | Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile | Elías Figueroa Brander

| 12:30 | Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta | Nicolás Millas López

| 15:00 | Cobresal vs. Cobreloa | El Cobre

| 15:00 | Deportes Puerto Montt vs. Huachipato | Bicentenario Chinquihue

| 15:00 | Universidad de Concepción vs. Rangers | Municipal Federico Schwager

| 15:00 | Ñublense vs. Curicó Unido | Bicentenario Nelson Oyarzún

| 16:00 | Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica | Joaquín Muñoz

| 17:30 | Unión Española vs. O’Higgins | Santa Laura U-SEK

| 20:00 | Deportes Limache vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Lucio Fariña

Lunes 6 de julio