“Nos estamos reencantando”: O’Higgins se mantiene vivo en tres torneos tras casi abrochar su clasificación en Copa Chile

Este domingo, en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, O’Higgins se impuso ante Unión Española.

En Santa Laura, los celestes vencieron 2-1 gracias a los goles de Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo antes de los 15 minutos de juego, haciendo estéril el descuento de Andrés Vilches.

“Sabíamos que iba a ser un partido trabado, saldrían a buscar la clasificación, pero nos pusimos rápidamente por delante y eso nos facilitó el partido”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes, el volante Bryan Rabello, destacando un triunfo que los deja casi instalados en la próxima etapa del torneo, sumándose a un rendimiento que los tiene en semifinales de la Copa de la Liga y en Copa Sudamericana disputando los playoffs ante Boca Juniors.

👀🏆🇧🇼 Los mejores momentos en Santa Laura



Este es el compacto del 2-1 que conquistó O'Higgins en su visita a Unión Española, por la Fecha 5 del Grupo E en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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““Es un grupo que trabaja muchísimo, hay mucho compañerismo. Estamos felices de estar en este camino. Hace poco nos estaba costando, pero nos estamos reencantando con lo que estamos haciendo. Tenemos que enfocarnos en la semifinal de Copa de la Liga”, enfatizó el exjugador de Colo Colo, evitando pensar en el choque contra los xeneizes aún.

También Rabello abordó los incidentes entre ambas hinchadas en Independencia, bajándole el perfil a la situación. “La gente se porta muy bien, no es gratificante que pasen esas cosas, pero es algo fortuito. No son de meterse en problemas", cerró el jugador de 32 años.