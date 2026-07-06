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“Nos sentimos orgullosos”: Presidente Kast encabezó ceremonia de reconocimiento a rescatistas que viajaron a Venezuela

El Mandatario reconoció a los 45 integrantes del Grupo USAR de Bomberos de Chile por su trabajo en las zonas afectadas por los terremotos.

Ruth Cárcamo

Foto: extraída del sitio web del Ministerio del Interior

Foto: extraída del sitio web del Ministerio del Interior

El Presidente José Antonio Kast encabezó una ceremonia de reconocimiento a los 45 rescatistas del Grupo USAR de Bomberos de Chile que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

Durante diez días, el equipo especializado prestó asistencia humanitaria en el estado de La Guaira, participando –entre otros hitos– en el rescate con vida de un hombre que permaneció atrapado ocho días bajo los escombros.

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El evento, que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda, buscó destacar la capacidad de respuesta internacional de Chile ante catástrofes, el profesionalismo de los equipos de emergencia nacionales y el espíritu de solidaridad y cooperación humanitaria.

“Nos sentimos orgullosos”

Antes de la entrega de los reconocimientos, el Presidente Kast destacó la labor de los rescatistas y afirmó que “los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestros bomberos y de los rescatistas USAR (...) Nos alegramos que hayan vuelto todos sanos y salvos”.

“La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entrega un reconocimiento, que es un reconocimiento a cada uno de ustedes por esa disposición, ese esfuerzo que realizaron por una nación que sufre el drama de un terremoto”, agregó.

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