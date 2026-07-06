Petro vuelve a desconocer triunfo de Abelardo de la Espriella y convoca a un “grito de independencia” en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, y convocó a una jornada de movilizaciones.

A través de su cuenta en X, el mandatario reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral. “El ciudadano estadounidense (en referencia a De la Espriella) no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE.UU. de los hermanos Bautista”, señaló.

“¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quien? A toda la humanidad”, agregó. En esa línea, convocó a una movilización para el próximo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, en el sur de Bogotá.

Gustavo Petro calificó la convocatoria como un “grito de independencia” en defensa de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno.