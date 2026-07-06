;

Petro vuelve a desconocer triunfo de Abelardo de la Espriella y convoca a un “grito de independencia” en Colombia

El mandatario colombiano reiteró, sin presentar pruebas, sus acusaciones de fraude electoral y llamó a manifestarse en defensa de las reformas sociales.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, y convocó a una jornada de movilizaciones.

A través de su cuenta en X, el mandatario reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral. “El ciudadano estadounidense (en referencia a De la Espriella) no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE.UU. de los hermanos Bautista”, señaló.

Revisa también

ADN

“¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quien? A toda la humanidad”, agregó. En esa línea, convocó a una movilización para el próximo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, en el sur de Bogotá.

Gustavo Petro calificó la convocatoria como un “grito de independencia” en defensa de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno.

Contenido patrocinado

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad