Portugal - España: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / FIFA

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.

Al respecto, este lunes, se dará el que asoma como uno de los choques más parejos de esta etapa.

Todo pues dos candidatos al título se verán las caras: Portugal, que tuvo una sufrida clasificación ante Croacia, se medirá ante España, que logró un cómodo avance contra Austria.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. España en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Portugal y España?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión abierta en Chilevisión y por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.