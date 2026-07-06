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Alerta Amarilla por intensas lluvias en La Araucanía y Los Ríos: advierten por riesgo de aluviones y derrumbes

Un evento meteorológico que traerá fuertes precipitaciones, viento e isoterma cero alta.

Juan Castillo

Alerta Amarilla por intensas lluvias en La Araucanía y Los Ríos: advierten por riesgo de aluviones y derrumbes

Alerta Amarilla por intensas lluvias en La Araucanía y Los Ríos: advierten por riesgo de aluviones y derrumbes / AgenciaUno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró Alerta Amarilla para las regiones de La Araucanía y Los Ríos debido a un evento meteorológico que podría generar intensas precipitaciones, viento e isoterma cero alta durante los próximos días.

La medida fue adoptada en coordinación con las respectivas delegaciones presidenciales regionales y contempla la cancelación de la Alerta Temprana Preventiva que se encontraba vigente.

Según informó SENAPRED, la decisión rige desde este lunes y se mantendrá “hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”.

Lluvias intensas, viento y riesgo de remociones en masa

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En el caso de La Araucanía, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigentes alertamientos por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en precordillera y cordillera, con montos estimados entre 70 y 110 milímetros en un corto periodo de tiempo.

También se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores del litoral y la cordillera de la costa, además de viento normal a moderado.

Para Los Ríos, el escenario también es complejo. La DMC advierte precipitaciones intensas con isoterma cero alta en litoral, cordillera de la costa, precordillera y cordillera, con acumulados que podrían alcanzar entre 80 y 120 milímetros, dependiendo del sector.

Además, se pronostican vientos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras y cordilleranas.

Uno de los puntos más sensibles del sistema frontal es el riesgo de remociones en masa. De acuerdo con la minuta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería, existe una alta posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes en ambas regiones.

Con la declaración de la Alerta Amarilla, SENAPRED informó que se alistarán recursos de manera escalonada para responder según la evolución del evento. El objetivo, según el organismo, es “evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales, evitar exponerse innecesariamente a zonas de riesgo y extremar precauciones en sectores cercanos a quebradas, ríos, laderas y caminos cordilleranos o precordilleranos.

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