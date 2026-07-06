Manejaba ebrio: rechazan prisión preventiva para comandante de Bomberos tras accidente que costó la vida de una voluntaria en La Araucanía

El Juzgado de Garantía de Nueva Imperial rechazó este lunes decretar la prisión preventiva para el comandante de Bomberos imputado por el volcamiento de un carro institucional que dejó una voluntaria fallecida y varios lesionados en la región de La Araucanía.

En su lugar, el tribunal ordenó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y la suspensión provisoria de su licencia de conducir. Además, fijó un plazo de 90 días para la investigación.

El accidente ocurrió el fin de semana en la ruta entre Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, cuando el vehículo de emergencia se dirigía a combatir un incendio estructural.

Manejaba bajo los efectos del alcohol

El hecho provocó la muerte de Nicol Ceballos, voluntaria de 20 años, y lesiones de diversa consideración a otros bomberos.

Tras las diligencias, la Fiscalía estableció que el conductor, identificado como C.G.Ll.P., dio positivo a alcohol, por lo que fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, lesiones graves, lesiones leves y daños.

La resolución se conoció luego de que el Gobierno calificara el caso como de “máxima gravedad” y llamara a investigar y sancionar las responsabilidades.