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La U anuncia a su primer refuerzo para el segundo semestre: “Es una oportunidad muy grande en mi carrera”

El extremo argentino de 19 años, Gonzalo Reyna, se incorporó al cuadro azul en calidad de préstamo por un año, proveniente de Racing Club.

Daniel Ramírez

U de Chile

U de Chile

Este lunes, Universidad de Chile anunció oficialmente el fichaje del delantero argentino Gonzalo Reyna, el primer refuerzo que suman los azules en este mercado invernal.

El extremo de 19 años se incorporó a la U en calidad de préstamo por un año, con opción de compra, proveniente de Racing Club.

“Unirme a este club es una oportunidad muy grande en mi carrera, para seguir creciendo y potenciarme, tanto en lo personal y lo deportivo. Es algo muy lindo, apenas me enteré ya tenía ganas de estar acá. Este es un club muy grande, es una oportunidad de crecer y conseguir títulos”, señaló el joven atacante tras firmar con el cuadro universitario.

Con su llegada a Universidad de Chile, Gonzalo Reyna se reencontrará con Fernando Gago, quien fue su entrenador en Racing. “Conozco muy bien el juego de Fernando, lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores. Que me dirija es muy lindo. Sé que le gusta que los extremos encaren y sean directos; eso me gusta, son mis características”, comentó el delantero.

“Me siento muy bien, siento que puedo aportar bastante a este club. Tengo muchas ganas de demostrarlo, de estar entrenando, estar jugando, ir al estadio y conocer a la hinchada”, concluyó el nuevo refuerzo azul.

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