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VIDEO. El ARMY chileno traspasa fronteras: multitudinaria marcha por BTS sorprende y llega a las noticias en Corea

La marcha realizada el pasado domingo 5 de julio fue destacada en la televisión del país asiático.

Nicolás Lara Córdova

El ARMY chileno traspasa fronteras: multitudinaria marcha por BTS sorprende y llega a las noticias en Corea

El pasado 5 de julio, fanáticos y fanáticas de BTS salieron a las calles de Santiago para exigir que el concierto de la banda surcoreana se realice en el Estadio Nacional, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara el uso del recinto para esta actividad.

La movilización generó un amplio revuelo en redes sociales, donde la ARMY —nombre con el que se conoce a los seguidores de BTS— respaldó la petición de los fanáticos chilenos para que el espectáculo se lleve a cabo en el principal recinto deportivo del país y no en las alternativas propuestas por la ministra del Deporte, Natalia Duco.

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La protesta, que recorrió la Alameda de Santiago y culminó frente al Palacio de La Moneda, incluso fue cubierta por la televisión de Corea del Sur.

“Los fanáticos de BTS en Chile realizaron una protesta en contra de la decisión de no aprobar los tres conciertos que V realizará en el Estadio Nacional de Santiago. El día 5, hora local, cientos de fanáticos de BTS se reunieron en la capital chilena, Santiago”, señalaron en un noticiero surcoreano.

El grupo de fanáticos de BTS en Chile compartió el registro a través de X, donde numerosos usuarios manifestaron su sorpresa al ver que la protesta tuvo repercusión en los medios de comunicación de Corea del Sur.

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