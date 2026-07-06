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Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 7 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este martes contempla dos juegos.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 7 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 7 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / BSR Agency

Hoy, martes 7 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán el cierre a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Atlanta

La programación del Mundial 2026 hoy 7 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el Mercedes-Benz Arena, donde Argentina se medirá ante Egipto. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Vancouver

Desde las 16:00 horas, en el BC Field, Colombia jugará ante Suiza, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por TV cable en D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.

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