Fatal accidente en San Bernardo: violento choque termina con un conductor muerto tras volcamiento en plena calle

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La niebla y el pavimento resbaladizo son parte de las hipótesis que se analizarán para determinar cómo ocurrió el choque.

Un hombre murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El fatal choque ocurrió cerca de las 03:00 horas en Camino Padre Hurtado, a la altura del 14680, y es investigado por personal especializado de Carabineros.

Según los primeros antecedentes, un furgón y un vehículo tipo station wagon circulaban en dirección al sur cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron.

A raíz del impacto, el automóvil menor perdió el control, volcó y se desplazó varios metros sobre la calzada. Su conductor sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, falleció en el lugar.

El conductor del furgón, en tanto, fue trasladado hasta el Hospital El Pino con lesiones de carácter leve y fuera de riesgo vital. El capitán Juan Gormaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, señaló que las circunstancias del accidente serán esclarecidas durante la investigación encabezada por el Ministerio Público.

Entre las hipótesis que se analizarán figuran las condiciones de visibilidad al momento del accidente y el estado resbaladizo del pavimento producto de la niebla registrada durante la madrugada.

Por instrucción de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para determinar la dinámica y las causas del siniestro.