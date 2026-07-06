Aprobado en comisión mixta: las nuevas condenas para quienes lancen elementos prohibidos al interior de una cárcel

Hasta tres años de privación de libertad arriesgarán los delincuentes que sean sorprendidos arrojando objetos desde el exterior hacia los recintos penitenciarios del país. La nueva normativa busca frenar de raíz los populares “pelotazos”, castigando con penas efectivas el contrabando.

El inédito castigo penal establecerá sanciones que irán desde los 61 días hasta los 3 años de cárcel (presidio menor en su grado mínimo a medio). Además, la condena aumentará en un grado si el elemento ingresado facilita fugas masivas o vulnera gravemente el control de los gendarmes.

El acuerdo en el Congreso

De acuerdo a los antecedentes legislativos de la iniciativa, el texto fue recientemente visado por una Comisión Mixta con respaldo unánime. Los parlamentarios acordaron modificar el artículo 304 bis del Código Penal para tipificar explícitamente el ingreso de sustancias por vías no destinadas a ese fin.

Según precisa el documento despachado, estas nuevas penas de encierro se aplicarán con todo su rigor legal sin importar si el lanzamiento se concreta o si solo queda en calidad de intento. Tras este acuerdo, la tramitación quedó lista para ser votada de manera definitiva por la Cámara de Diputados y el Senado.

Sanciones acumulables

Finalmente, los registros del proyecto estipulan que estas modificaciones operarán de forma acumulativa frente a ilícitos paralelos. El texto oficial advierte que esta sanción se aplicará “sin perjuicio de las penas que correspondan” si el hecho constituye un delito mayor.

Bajo esta premisa, el escrito legal obliga al sistema de justicia a imponer el castigo más severo posible. Esto significa que si el paquete interceptado revela un delito de alta gravedad, como el tráfico de armas de fuego o drogas, el infractor sumará las condenas asignadas a esos graves crímenes.