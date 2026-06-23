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La obra que divide a Santiago: informe Conaset respalda retomar el tercer tramo de la Ciclovía Nueva Alameda

El gobernador RM Claudio Orrego cuestionó la paralización del proyecto y aseguró que su costo representa una fracción menor del presupuesto regional.

E. Santa

Nelson Quiroz

La obra que divide a Santiago: informe respalda retomar el tercer tramo de la Ciclovía Nueva Alameda

La obra que divide a Santiago: informe respalda retomar el tercer tramo de la Ciclovía Nueva Alameda

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La discusión por el futuro del tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda volvió a instalarse luego de que un informe de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) recomendara reconsiderar la suspensión del proyecto, argumentando beneficios en materia de seguridad vial, espacio público y sostenibilidad urbana.

La iniciativa contempla un trazado de 3,8 kilómetros entre Avenida Exposición y Pajaritos, atravesando las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú.

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Tras conocerse el informe, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que el documento respalda técnicamente la necesidad de completar la obra, destacando que favorecería el transporte sustentable, mejoraría la seguridad de ciclistas y peatones, aportaría al paisajismo urbano y fomentaría la intermodalidad en la capital.

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A la solicitud de retomar las obras también se sumaron alcaldes de las comunas involucradas y agrupaciones ciclistas. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, sostuvo que el proyecto contribuiría a una mayor equidad territorial entre los sectores oriente y poniente de Santiago.

En tanto, el jefe comunal de Lo Prado, Maximiliano Ríos, destacó que la iniciativa considera mejoras complementarias como iluminación y nuevos cruces peatonales, además de entregar mayor seguridad a quienes ya utilizan la vía para desplazarse en bicicleta.

La construcción del tercer tramo fue paralizada luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo congelara su financiamiento debido a restricciones presupuestarias y compromisos pendientes.

Sin embargo, Orrego cuestionó esa decisión y aseguró que el costo de la obra representa una fracción menor del presupuesto regional, por lo que insistió en que no existen razones suficientes para mantener suspendido un proyecto que, a su juicio, resulta clave para la conectividad y movilidad de Santiago.

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